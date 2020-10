Bolsonaristas ‘pedem cabeça’ de jornalista na RedeTV: ‘Feia’ e ‘esquerdopata!’

Permanência de Amanda Klein no programa 'Opinião no Ar' foi defendida por Marcelo de Carvalho, vice-presidente e apresentador da emissora

O “Opinião no Ar” , comandado por Luís Ernesto Lacombe, na RedeTV!, está causando alvoroço nas redes sociais. Tudo por causa da participação da jornalista Amanda Klein. Desde a estreia do programa, o vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, está sendo pressionado por bolsonaristas a tirar a jornalista do “Opinião no Ar”.

Na internet, eles acusam Amanda de ser ” esquerdopata “, “mal-educada” e a responsabilizam pela baixa audiência da atração. Já Lacombe é elogiado pelos apoiadores de Jair Bolsonaro.

“Ela quer derrubar o programa, Marcelo (de Carvalho), se você quer que o programa dê certo, tire essa Amanda urgente”, postou uma apoiadora do presidente. “Nada a ver com o Lacombe. Ninguém aguenta é a Amanda Klein e sua falta de educação”, comentou outra.

“Não aguento a Amanda Klein no seu programa. Além de feia, é esquerdista”, disse uma usuária do Twitter. “Entenda, mulherzinha insuportável, o programa é do Lacombe”, bradou outra.

Após a repercussão, Marcelo de Carvalho resolveu se posicionar. Em uma série de postagens, o executivo e apresentador disse que é fã do formato televisivo de “enfrentamento”, no qual pessoas com diferentes opiniões mostram seus lados. Além disso, ele declarou que sem isso o folhetim seria uma palestra.

“Creio que fazer um programa só conservador, com um âncora conservador, participantes conservadores sem um representante de ideias opostas (a Amanda é claramente progressista), ficaria uma ‘palestra’ e não um show televisivo. Repito, me agrada o enfrentamento”, declarou ele no Twitter.

