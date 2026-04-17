Tadeu faz homenagem ao irmão no BBB 26 e se emociona

O apresentador Tadeu Schmidt emocionou o público ao vivo durante a apresentação do BBB 26, na noite desta sexta-feira, 17, ao falar sobre a morte do irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Mesmo em meio ao luto, ele decidiu cumprir o compromisso profissional e abriu o programa com um desabafo que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Visivelmente abalado, Tadeu iniciou sua fala reconhecendo o momento difícil, mas explicou o motivo de estar presente na apresentação. Segundo ele, a decisão foi guiada pelo exemplo deixado pelo irmão ao longo da vida.

“Hoje é um dia difícil. Hoje nós vemos a Deus ao meu irmão Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui”, disse, durante a abertura do programa ao vivo.

Ao longo do pronunciamento, o apresentador relembrou a trajetória de Oscar Schmidt e destacou o comprometimento do ex-atleta com a profissão. Ele afirmou que o irmão sempre foi sua maior referência, especialmente no que diz respeito à dedicação ao trabalho.

“Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante”, afirmou.

A fala seguiu em tom de homenagem, com Tadeu reforçando que estar à frente do programa naquele momento era uma forma de honrar a memória do irmão. Ele também pediu compreensão ao público, caso não conseguisse manter o mesmo nível de energia habitual durante a apresentação.

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“Peço desculpas se eu não tiver aquela energia de sempre, mas estou aqui para dar o meu melhor”, completou.

O momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde telespectadores destacaram a coragem do apresentador em seguir trabalhando mesmo diante de uma perda tão recente. Comentários ressaltaram a força emocional e a sensibilidade da homenagem feita ao vivo.

A atitude também gerou reflexões entre o público sobre o impacto das referências familiares e o papel da profissão em momentos difíceis. Para muitos, a decisão de Tadeu reforça o legado de Oscar Schmidt, não apenas como um dos maiores nomes do esporte brasileiro, mas como símbolo de dedicação e compromisso.

A participação do apresentador no BBB 26, mesmo em um dia de luto, transformou a abertura do programa em um dos momentos mais marcantes da edição até agora. A homenagem emocionada tocou o público e evidenciou a conexão entre vida pessoal e profissional em situações extremas.

Ao final, a mensagem deixada foi de respeito, admiração e continuidade. Mesmo diante da dor, Tadeu escolheu seguir em frente, levando consigo os ensinamentos e valores do irmão, em uma homenagem que ultrapassou a televisão e alcançou milhares de pessoas.