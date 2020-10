Brasil vive rebelião no mercado com crise fiscal, após gastos no combate a covid

Os estímulos à economia, especialmente o auxílio emergencial, do presidente Jair Bolsonaro, ganharam elogios em todos os lugares por salvar os brasileiros do pior da crise econômica causada pela pandemia. Mas, agora, enquanto o pior da crise da saúde começa a diminuir, a ansiedade aumenta nos círculos financeiros sobre como ele vai arcar com os custos disso.

Os investidores estão se desfazendo da moeda brasileira e das ações, desencadeando um movimento quase sem paralelo no mundo este ano. Na manhã desta quarta-feira, o dólar chegou a operar próximo dos R$ 5,80 e só perdeu fôlego após a atuação do Banco Central.

PUBLICIDADE

O cenário mostra que os investidores estão cada vez mais se recusando a comprar qualquer coisa, exceto os títulos do governo de curto prazo.

Com US$ 107 bilhões, o programa de socorro de Bolsonaro se parece mais com os pacotes de estímulo engendrados pelas nações mais ricas do mundo do que com aqueles apresentados por seus pares, com classificação de risco em mercados emergentes semelhante à brasileira.

O socorro equivale a 8,4% da produção econômica anual do país. É ainda proporcionalmente maior do que os planos anunciados pelo Reino Unido e pela Nova Zelândia.

Tudo isso transforma o Brasil em uma espécie de estudo de caso econômico da covid-19: um país em desenvolvimento de nível médio pode igualar a resposta fiscal e monetária dos países mais dignos de crédito do mundo e sair impune? Ou afundará em uma crise financeira?

Arminio Fraga, talvez o ex-presidente do Banco Central mais respeitado do Brasil, diz que um desastre completo é uma possibilidade muito real agora.

— Vejo economias maduras fazendo todos os tipos de acrobacias com seus bancos centrais. Tudo bem, eles podem — diz Fraga, que ajudou a evitar o calote da dívida em 1999 e hoje dirige o Gávea Investimentos, no Rio de Janeiro. — Aqui no Brasil é diferente. Temos muitas dívidas.

É claro que a maioria dos países ricos também tem muitas dívidas. O Fundo Monetário Internacional prevê que os Estados Unidos e o Canadá terminarão este ano com uma relação dívida/Produto Interno Bruto acima de 100%. Afirma ainda que a do Japão subirá para 266%, muito acima da relação de 95% que o governo Bolsonaro prevê para o fim de ano.

Mas o Brasil, com sua longa história de inadimplência e inflação galopante, não tem a credibilidade arduamente conquistada nos mercados que esses países têm. Além disso, o ritmo no qual o percentual da dívida está subindo — aumentou 30 pontos percentuais apenas nos últimos cinco anos — alarma os investidores.

As expectativas para a inflação no Brasil, embora em nada pareça com os anos hiperinflacionários de meados da década de 1990, estão subindo rapidamente em meio à preocupação de que o governo não tenha vontade política para controlar os gastos.

Em meio à pandemia de covid-19, outros países em desenvolvimento, como Peru e Chile, realmente produziram mais estímulos em relação ao tamanho de suas economias. Mas eles desfrutam de classificações de crédito de grau de investimento e começaram com dívidas muito menores.

Auxílio emergencial

No Brasil, a maior parte do estímulo — cerca de US$ 57 bilhões do total — foi dedicada ao auxílio emergencial, benefícios mensais concedidos a trabalhadores informais, desempregados, pequeno empreendedores, e outros trabalhadores que perderam a renda durante o isolamento social, que se mantiveram alimentados e consumindo enquanto a economia estava encolhendo.

O benefício acabou diminuindo a pobreza e disparando a popularidade de Bolsonaro. O Fundo Monetário Internacional aplaudiu a iniciativa do governo para evitar uma desaceleração econômica mais profunda e estabilizar os mercados financeiros.

O que faz os economistas torcerem as mãos é como o presidente vai reconciliar um déficit primário recorde com um desejo repentino de tornar parte da ajuda permanente depois que o estímulo expirar em 31 de dezembro.

Relatório elogiando a ajuda inicial alertou que os níveis crescentes de dívida pública representam um risco para o Brasil.

Um déficit orçamentário primário estimado em 12,1% do PIB e dúvidas crescentes sobre a capacidade de Bolsonaro encontrar uma maneira de pagar por mais gastos sociais perturbaram os mercados.

A demanda dos traders premium para manter dívida de prazo mais longo disparou em meio ao aumento do risco, com as taxas de swap expirando em cerca de cinco anos a 6,82%, ante 5,39% em julho. O real caiu quase 30% neste ano, puxando para baixo os retornos das ações baseados em dólares.

A moeda, já sob pressão com as baixas taxas históricas corroendo seu apelo ao carry trade, viu a volatilidade disparar com a reação dos comerciantes às manchetes sobre os gastos do governo.

Taxas de equilíbrio

As expectativas de inflação também dispararam, com os investidores agora avaliando aumentos anuais de preços de 4,4% na próxima década, frente aos 3,8% de um ano atrás.

Talvez o sinal mais nefasto seja a dificuldade de vender dívidas de longo prazo, mesmo que nações como os EUA flertem com a ideia de oferecer títulos com vencimentos de 50 a cem anos.

No Brasil, o prazo médio dos títulos do governo local vendidos em leilão era de 2,36 anos em agosto, ante 4,95 anos um ano antes. Desde então, o movimento em direção às notas de prazo mais curto só cresceu.

Nos leilões de títulos até agora neste mês, por exemplo, as notas de seis meses — o menor prazo disponível com uma taxa fixa —- responderam por 44% da dívida a taxa fixa vendida, em comparação com apenas 11% em outubro de 2019.

— Sem reformas, é possível que o país enfrente outra grave crise macroeconômica — disse Alberto Ramos, economista do Goldman Sachs Group Inc., em Nova York. — Os altos gastos do governo têm sido um problema para o Brasil há décadas. A deterioração fiscal trouxe alta inflação, baixo crescimento e a necessidade da ajuda do FMI no passado. Hoje, a situação não é melhor.

Déficit orçamentário

A mudança para a venda de títulos de curto prazo nos últimos meses resultou na preocupação dos investidores sobre o valor dos gastos públicos, reconheceu José Franco de Morais, subsecretário da dívida pública do Departamento do Tesouro, em uma entrevista.

Ele espera que as coisas se normalizem nos próximos meses, à medida que os investidores ganham confiança de que os gastos serão reduzidos.

Mas o problema que os investidores têm com o Brasil é seu histórico de gastos excessivos e permitir que os aumentos dos preços ao consumidor inflacionem sua dívida.

O Brasil deixou de pagar sua dívida externa nove vezes desde 1800, de acordo com o livro “Desta vez é diferente: Oito séculos de loucura financeira”. O país declarou moratória em 1987 e não foi capaz de retomar os pagamentos até 1994, ano em que a inflação atingiu o pico de 4.923%.

Durante a crise financeira de 2008, o Brasil injetou dinheiro nos bancos públicos e reduziu os impostos para ajudar a sair da recessão. Mas o alívio temporário tornou-se permanente, levando a déficits orçamentários e eventuais rebaixamentos de sua dívida, o que acabou custando bilhões ao governo em custos de empréstimos mais altos.

— Nossa própria dinâmica interna é insustentável — disse Armínio Fraga. — A resposta tem que ser ampla e profunda e tem que cobrir questões fiscais, o que é difícil.

Quase uma década após a crise de 2008, o antecessor de Bolsonaro instituiu um teto de gastos obrigatório constitucionalmente para ajudar a recuperar a confiança dos investidores. Mas o Congresso deu a Bolsonaro um passe único para ultrapassá-lo neste ano, e os investidores estão ansiosos por sinais de que ele colocará o país de volta no caminho da estabilidade fiscal.

Gerações futuras

— O teto de gastos é um símbolo, uma bandeira que alguns de nós nas trincheiras usamos para defender as gerações futuras — disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento este mês. — Não podemos continuar com dívidas em forma de bola de neve, altas taxas de juros e altos impostos.

Mas até agora é difícil dizer o que o presidente Bolsonaro está planejando. Sua última tacada para pagar a ajuda pós-pandemia sacudiu os mercados no mês passado, deixando sua própria equipe econômica incumbida de controlar os danos sobre as crescentes preocupações de que o compromisso com limites de gastos não é sério.

Desde então, Bolsonaro arquivou futuras discussões até depois das eleições municipais do próximo mês, deixando-o com apenas uma pequena janela para chegar a um acordo entre o fechamento das urnas e o início do ano novo.

Morais disse que a regra fiscal será respeitada e que o próximo programa de estímulo será menor do que alguns investidores temiam. Ele acrescentou que há bastante liquidez no mercado de títulos local.

— O tempo estará trabalhando contra o governo — disse Roberto Secemski, economista com foco no Brasil do Barclays Plc.

Em última análise, acrescenta, os investidores querem um plano “que nos diga que o endividamento público vai se estabilizar”. [Capa: AFP]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários