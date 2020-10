Caixinha de surpresas: Coronel Ulysses declara apoio a Socorro Neri e Eduardo Ribeiro

Vice-governador do Acre, Major Rocha perde um aliado e acaba isolado na campanha do ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara

O coronel Ulysses Araújo, vice-presidente do PSL, declarou apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB), que concorre ao lado do vice Eduardo Ribeiro (PDT). O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (21) durante uma reunião na empresa de vigilância VIP.

Dessa forma, o vice-governador do Acre, Major Rocha (PSDB), perde um aliado e acaba isolado na campanha do ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara (PSDB), que é o principal adversário de Neri nas eleições de 15 de novembro.

A relação de Rocha e Ulysses já havia esfriado desde que os militares entraram conflito após a escolha do empresário e presidente da Acisa, Celestino Bento (PSL), para o cargo de vice-prefeito da chapa.

Agora, a polarização entre as duas principais candidaturas à prefeitura de Rio Branco deve se intensificar.

O que diz a última pesquisa

De acordo com a pesquisa da Agência Delta, divulgada na quarta-feira (21), Socorro Neri lidera as intenções de voto (23,6%), seguida de Minoru Kinpara (21,1%) e Tião Bocalom do PP (20,6%).

No entanto, se levada em consideração a margem de erro, os três candidatos aparecem tecnicamente empatados.

Em seguida, aparece Roberto Duarte do MDB (11%), Daniel Zen do PT (5%), Jarbas Soster do Avante (2%) e Jamyl Asfury, do PSC, na lanterna com 1%.

