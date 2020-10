Candidata a vereadora de Sena se destaca pela defesa da participação feminina no poder

Dentre as candidatas que concorrem a uma cadeira na Câmara Municipal de Sena Madureira, uma vem se destacando por estar defendendo dois assuntos de grande importância para o desenvolvimento social, cultural e econômico de nossa cidade, são eles o fortalecimento do Empreendedorismo e a maior participação da mulher nos espaços de poder.

Regiane Amaral tem 44 anos, é casada e mãe de três filhos. Nascida em Rio Branco, sua vontade de atuar na política começou ainda na Capital do Acre quando ela liderava os jovens do bairro onde morava na busca por melhores condições. É democrata e tem feito uma campanha “pé no chão”, com visitas aos bairros da cidade para falar de sua candidatura e das propostas que pretende defender caso seja eleita.

Com uma campanha sem grandes recursos e seguindo ao protocolo do Ministério da Saúde por conta da pandemia, Regiane tem investido nas redes sociais para buscar a simpatia do eleitor. “Fazer campanha é bem puxado e os recursos são mínimos, porém, acredito que é possível fazer uma campanha mais enxuta, os tempos são outros e o eleitor hoje está bem mais criterioso”, disse a candidata.

Ela acredita que quando paramos para ouvir os anseios da população e passamos a ter um olhar sensível a dor do outro, conseguimos promover mudanças significativa ao nosso redor. “Como mulher, mãe e empreendedora, sou conhecedora dos principais problemas enfrentados diariamente em nossa cidade. Quero incentivar mais mulheres a participar ativamente da política, sabemos que já avançamos muito, mas ainda tem muita coisa para ser melhorada”, declara a candidata.

Segundo Regiane, o empreendedorismo é uma importante ferramenta de desenvolvimento social, cultural e econômico. “Eu penso que a administração pública municipal que incentiva e apoia os empreendimentos locais, caminha lado a lado com o desenvolvimento, pois fortalece a economia local e gera novos empregos e renda”, afirma.

Para concluir, Regiane declara: “Acredito que os desafios são grandiosos, mas com trabalho responsável e dedicação é possível mudar essa realidade. Cuidar do nosso futuro e inspirar outras mulheres a realizar grandes conquistas é o que desejo. Me sinto preparada para assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Sena Madureira”.

