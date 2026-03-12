Professores e assistentes educacionais aprovados em um processo seletivo da rede estadual voltaram a ser chamados para assumir vagas temporárias na educação pública do Acre. A nova convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (12) e contempla profissionais que devem atuar em escolas da capital e do interior.

Os cargos são para o Centro de Estudo de Línguas (CEL), educação no campo, ensino regular e educação especial. As oportunidades são destinadas principalmente a professores de pedagogia ou normal superior para os anos iniciais do ensino fundamental, além de docentes de Língua Inglesa e assistentes educacionais.

LEIA TAMBÉM: Acre convoca 1.141 professores temporários para reforçar rede estadual de ensino

Na lista de convocados aparecem candidatos para atuação em Rio Branco, Plácido de Castro e Xapuri. Também foram convocados 16 candidatos para atuar na educação no campo em Rio Branco, além de dois assistentes educacionais para a área de educação especial em Xapuri e professores para o ensino regular em Plácido de Castro, Rio Branco e Xapuri.

Prazo para apresentação de documentos

Os convocados devem entregar a documentação necessária até o dia 23 de março, das 7h30 às 13h30.

Em Rio Branco, o atendimento ocorre na Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, bairro Volta Seca. Já em Plácido de Castro e Xapuri, os candidatos devem procurar os núcleos de educação dos respectivos municípios.

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, comprovante de escolaridade, certidões negativas, comprovante de endereço, dados bancários e atestado médico que comprove aptidão física e mental para o exercício do cargo.

VEJA OS NOMES: