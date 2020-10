Candidato a vereador é preso por estelionato em Rio Branco

O candidato a vereador de Rio Branco, Airton Gabriel, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi preso pela Polícia Civil por estelionato, na tarde deste sábado (3), no bairro Vila Betel.

Segundo informações do delegado Jarlen Rodrigues, coordenador da 2° Regional de Polícia Civil de Rio Branco, o candidato já estava sendo investigado há cerca de 2 meses por comprar produtos no site de vendas OLX e não efetuar o pagamento aos vendedores.

PUBLICIDADE

A polícia descobriu que Airton simulava o pagamento por depósitos fictícios e, após receber o produto, revendia para outras pessoas. A 4ª Vara Criminal de Rio Branco emitiu o mandado de prisão contra candidato e a Polícia Civil ficou responsável de capturar Airton.

No momento em que foi preso, o candidato estava em um carro de aplicativo. O veículo foi monitorado por agentes da Polícia Civil, que interceptou o carro e efetuou a prisão do passageiro. Ele foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes, para as providências cabíveis.

Ainda segundo o delegado, as investigações vão continuar e outros crimes supostamente praticados por Airton podem ser descobertos, inclusive de falsidade ideológica. O delegado pede que outras vítimas do candidato a vereador possam se dirigir a 2° Regional de Polícia Civil, na Cidade do Povo, para registrar um boletim de ocorrência contra Airton Gabriel.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários