‘Capitão Brasil’: lojas Havan lançam boneco super-herói de Luciano Hang

As lojas Havan, que pertencem ao empresário Luciano Hang, lançaram um boneco super-herói com o nome de ‘Capitão Brasil’. De acordo com clientes, o brinquedo vem sendo vendido nas unidades desde a última semana e custa R$ 14,99.

Segundo o presidente da Sulamericana, empresa de fantasias e brinquedos que fabrica a miniatura encomendada pela Havan, Kiko Smitas, a ação é uma homenagem a Hang. “Por conta da visibilidade que o Luciano estava tendo como patriota, levantando a bandeira do Brasil, a Sulamericana decidiu homenageá-lo e criar um boneco”, disse ele, ao jornal ‘O Tempo’.

“Não é só para crianças. Ele pode ser fixado em crachás e computadores também”, completou. [Foto de capa: Reprodução]

