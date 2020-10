Casal é condenado a mais de 110 anos de prisão por matar 3 filhos recém nascidos

Mãe era negligente com os cuidados de pré-natal e, logo após o nascimento dos filhos, matava as crianças

Nesta semana, o Tribunal do Júri de Salto do Lontra, no Paraná, condenou um casal acusado pela morte de três filhos recém-nascidos em 2010, 2013 e 2016.

A mãe foi acusada de executar os crimes, e o pai, de instigar, ajustar e determinar a prática criminosa, pois ambos não desejavam ter mais filhos.

De acordo com a denúncia apresentada, a mãe era negligente com os cuidados de pré-natal e, logo após o nascimento dos filhos, matava as crianças junto com o marido.

O homem foi absolvido da prática do primeiro homicídio e recebeu como pena 48 anos e 4 meses de reclusão. Já a mulher recebeu pena de 63 anos e 8 meses de prisão.

