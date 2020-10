Ciro Gomes testa positivo para novo coronavírus; sintomas começaram no sábado

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), nesta terça-feira (13).

Em uma publicação feita no Facebook, Ciro disse que “mesmo tendo tomado todos os cuidados e de ter seguido os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, apresentou sintomas leves de gripe”.

Os sintomas, de acordo com o comunicado, começaram no sábado (10), o que fez ele passar por um exame que saiu hoje. Na publicação, Ciro diz que “está bem, com acompanhamento médico e em isolamento em casa”.

A mulher dele, Giselle Bezerra, também passou por um teste, mas o dela deu negativo. Por precaução, ela está seguindo o mesmo protocolo de isolamento.

