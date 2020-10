Com 50,50% dos votos, Kauê Pena é o grande vencedor do The Voice Kids

Aquinta temporada do The Voice Kids chegou ao fim neste domingo (11/10) coroando Kauê Pena como campeão. O pequeno, orientado por Carlinhos Brown, disputou a preferência do público com Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz, dos times de Mumuzinho e Simone e Simaria, respectivamente. Ele venceu com 50,50% dos votos.

Além de levar o R$ 250 mil pra casa, Kauê assinará um contrato com a Universal Music e poderá desfrutar da visibilidade proporcionada pelo programa.

Na final de hoje, o menino de 14 anos começou apresentando a canção Nada Mais, versão de Ronaldo Bastos para Lately, de Stevie Wonder, e impressionou os jurados. “É um menino abençoado por Deus, tem uma luz, uma voz. A gente fica até sem palavras”, elogiou Simaria.

Para a perfomance com o técnico Carlinhos Brown, Kauê escolheu Saúde, eternizada por Rita Lee. Já na segunda etapa de apresentações, o jovem artista interpretou Pra Sempre vou Te Amar, de Robinson Monteiro .

Trajetória

O garoto chamou a atenção dos jurados nas Audições às Cegas ao cantar Run to You, de Whitney Houston (1963-2012). Na fase das Batalhas, ele dividiu o palco com Giovanna de Luca e Milena Schmitz. O trio cantou Pra Sempre Vou te Amar, e Kauê foi escolhido para seguir na competição.

Mesmo de casa, o morador de São João de Meriti (RJ) impressionou nas apresentações ao vivo com Listen, da cantora Beyoncé. Já na semifinal, o adolescente mostrou seu talento com Didn’t We Almost Have It All, de Whitney Houston.

Temporada adaptada

Em 2020, a atração enfrentou alguns contratempos por conta da pandemia do coronavírus. O reality musical ficou seis meses paralisado e só voltou em 13 de setembro. Para evitar a proliferação da nova doença, as apresentações das crianças passaram a ser virtuais.

Nos Estúdios Globo, ficaram apenas os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças, além dos técnicos Simaria, Carlinhos Brown e Mumuzinho, que representou Claudia Leitte. Já a sertaneja Simone teve suas participações transmitidas por meio de um telão. A cantora está grávida e integra o grupo de risco da Covid-19.

