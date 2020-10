Com tanta grana na conta do PSD, Petecão vem sendo chamado de Posto Ipiranga

Em queda

O candidato tucano Minoru Kinpara está em franca queda nas intenções de votos. Pelo menos é o resultado da última pesquisa. Com um discurso meio que envelopado, o tucano parece não ter descoberto a empatia certa durante seu programa eleitoral.

Subindo

A prefeita Socorro Neri foi quem mais cresceu nas intenções de votos. Moderada, e com muita humildade, ela vem conseguindo repassar sua mensagem de compromisso com as pessoas.

Parceria

O apoio do governador Gladson Cameli é fundamental e essa é uma mensagem presente no discurso de Socorro Neri, que, ao contrário dos demais candidatos, sabe que estar unido com o estado é o melhor caminho.

O Petecão resolve

É tanta grana nas contas do PSD de Sérgio Petecão, que ele vem sendo conhecido como o Posto Ipiranga dessa eleição. Qualquer problema identificado, passa no Petecão que ele resolve.

Empoderado

Brincadeiras a parte, é bom que se leve a sério o poderio econômico dado pelo fundo partidário ao senador. Petecão deseja governar o estado, tem tudo para, nessas eleições, fazer o chamado pé-de-meia eleitoral, montando fortes bases por onde passa.

Promessa

Em vídeo institucional, o governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para anunciar que irá pagar no mês de outubro e novembro prêmios de valorização aos profissionais da educação e da segurança pública.

Agroflorestais

O secretário Israel Milani deu ponta pé inicial em um projeto piloto, financiado pelo Banco Mundial, que visa a implantação de 300 hectares de plantios agroflorestais. Centenas de famílias serão beneficiadas com a oportunidade em que o pequeno produtor rural se legaliza ambientalmente e ainda recebe incentivo financeiro. O lançamento foi em Acrelândia.

Conselhos

Em Brasília, a deputada federal Vanda Milani garantiu recursos para estruturação de Conselhos Tutelares dos municípios de Senador Guiomard, Epitaciolândia, Rio Branco e Acrelândia. O apoio foi dado a secretária Ana Paula Lima.

Segurança

O governador em exercício, Major Rocha, esteve reunido na manhã desta terça-feira (13), com o prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), com a presidente da Câmara municipal, vereadora Luciene da Cruz Ramos Hernández (PSDB), e com a deputada federal, Mara Rocha (PSDB), para tratar sobre reforço na segurança pública no município.

Impugnação

Foi informada nesse fim de semana, o pedido de impugnação do atual prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PP), por desaprovação nas suas contas públicas. Bené, dependendo do julgamento, poderá ficar de fora do processo eleitoral.

Por tabela

O candidato a prefeito do Bujari, o Padeiro (PDT), também pode ser enquadrado por improbidade administrativa. A Câmara Municipal não aprovou suas contas de 2012. Ele também pode ter a candidatura impugnada.

Ela vem

A senadora Mailza Gomes vem na reta final de campanha apoiar mais de perto as candidaturas do Progressistas na capital, com Tião Bocalom e no interior. Em Senador Guiomard, a irmã do esposo, Rosana Gomes (PP), conseguiu colocar o bloco na rua e preocupa os adversários.

Mostrando a cara

O governador Gladson Cameli tem mostrado a cara onde verdadeiramente dar apoio nas eleições municipais. Foi a Cruzeiro do Sul e fez caminhada com Zequinha Lima (PP); depois participou de agenda em Feijó, com o progressista Kiefer Cavalcante.

Vídeo

O candidato Tavares, do MDB, teve um vídeo gravado pelo governador pedindo apoio a sua candidatura. Material está sendo usado pelas redes sociais. Tavares tem andado muito, gasta sola de sapato.

