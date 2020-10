Conheça Toro, cãozinho resgatado após maus tratos que é viciado em abraçar

O cão Toro infelizmente é mais um caso de animal vítima de maus tratos. No entanto, ao ser resgatado no ano passado, ninguém imaginava que ele ainda teria forçar para dar muito amor e carinho por quem cruzasse seu caminho. Não demorou muito para que o cãozinho se apegasse a todos do abrigo e oferecesse o melhor abraço que alguém poderia receber.

“Eu fui a primeira a ter contato com Toro e em menos de 15 minutos ele veio até mim, subiu no meu colo e se encostou no meu peito. Depois disso, os abraços foram com todos, ele não parou mais”, conta Melissa Fogarty, funcionária do abrigo estadunidense o qual o cãozinho foi resgatado.

PUBLICIDADE

Apesar dos traumas, estava claro que Toro tinha muito amor a oferecer. De acordo com Melissa, agora o cãozinho repete o abraço com todos que chegam perto dele no abrigo. Ele também possui uma conta no Instagram onde esbanja muita fofura e busca por um lar que o possa acolher.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários