Ulysses diz que não fez plástica no ‘bumbum’, mas alfineta: “A bunda é minha”

O coronel da Polícia Militar no Acre, integrante do Partido Social Liberal (PSL) e principal apoiador de Bolsonaro no Acre, Ulysses Araújo, foi o comentário desta sexta-feira (2) na internet, depois que fez um procedimento estético e postou a foto de parte das suas nádegas no Instagram.

Os comentários nas redes sociais e as notícias nos sites locais afirmavam que Ulysses havia aumentado o bumbum, o que foi negado pelo político em uma live que fez em sua página.

PUBLICIDADE

“Foi muito falado em Rio Branco sobre meu bumbum. Eu não ‘botei’ nada no meu bumbum não. A foto foi postada para mostrar as costas, quando define as costas, dá uma salientada na curvatura do bumbum, mas não coloquei silicone”, comentou.

Ao ir para a cidade de Maringá (PR), fazer um procedimento cirúrgico na filha, decidiu se submeter a uma lipo na região da barriga e costas.

“Não vou dizer que me arrependi porque o serviço tá muito top. A gente que é homem fica um pouco mais assustado”, continuou.

“A finalidade não é essa, não queria ofender ninguém mostrando meu bumbum. Não me ofende, tudo que saiu nos jornais a gente ria, chorava de rir, os memes, achei muito engraçado. Se tivesse feito qualquer procedimento no bumbum, também não teria problema nenhum porque a bunda é minha”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários