Crânio humano é encontrado no Ramal do Japonês, em Senador Guiomard

Polícia investiga se a ossada teria relação com um casal que está desaparecido há dois anos

A Polícia Civil de Senador Guiomard investiga se um crânio encontrado no Ramal do Japonês, nesta terça-feira (20), teria relação com um casal que está desaparecido há dois anos.

A descoberta foi feita por peões de uma fazenda, que chamaram a polícia para registrar a ocorrência. Agora, a ossada está Instituto Médico Legal (IML) e vai passar por um exame de DNA para identificar a vítima.

