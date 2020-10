Cristiano Ronaldo volta a testar positivo à  Covid-19

Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à Covid-19, segundo informações reveladas na manhã desta quinta-feira (22) pela imprensa internacional.

O craque português que testou positivo no passado dia 13, quando ainda estava concentrado na Seleção Nacional, permanece assintomático e cumprindo quarentena na sua casa em Turim.

Recorde-se que este novo teste positivo impossibilita assim o jogador da Juventus DE de participar no duelo da Serie A, diante do Verona, no próximo domingo, e, mais importante do que isso, também se vê impedido de participar do jogo contra o Barcelona na próxima quarta-feira, em duelo relativo à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

