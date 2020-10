Design acreana lança nova coleção de máscaras; veja na coluna da Márcia

Feitas em tecido 100% algodão, as máscaras estão um arraso, perfeitas para nosso clima quente, em cores que nos favorecem, nos tons do verão

NOVO HORÁRIO VIA VERDE SHOPPING

O Via Verde Shopping a partir deste domingo, 1º, já estará funcionando em novo horário. De segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h para lojas e quiosques e das 11h às 21h para os restaurantes e Praça de Alimentação.

*As medidas de segurança decorrente da pandemia do coronavírus continuam e, dessa forma com o novo horário e com a proximidade das festas comemorativas de fim de ano, os clientes terão mais tempo para fazer suas compras.

CINEMA DO VIA VERDE SHOPPING

O cinema do Via Verde Shopping retoma suas atividades a partir desta quinta, 29, com todas as medidas de segurança, para que os usuários voltem ao Cine Araújo com tranquilidade.

*As salas funcionarão com capacidade reduzida, distanciamento entre poltronas e limpeza periódica dos filtros de ar condicionado. O Cine Araújo também orienta para que os clientes comprem os ingressos de forma online. A programação do cinema começa nesta quinta-feira, 29, com três estreias: Tenet, Os Novos Mutantes e Scooby.

Registro de boas vindas da Comissão da Mulher da OAB-AC à mais nova integrante da OAB Acre, Ana Paula Correia Cameli. Na foto, ladeando a a mais nova integrante, Ana Paula Correia Cameli, a conselheira seccional, Silvia Minhoto, presidente da Comissão da Mulher, Isnailda Gondim, vice-presidente, Marina Belandi, presidente da Abmcj, Socorro Rodrigues e Isabela Fernandes, diretora da Comissão.

Nova Coleção

Design Adriana Ribeiro, lançou esta semana a nova coleção de máscaras alto verão. Feitas em tecido 100% algodão, as máscaras estão um arraso, perfeitas para nosso clima quente, em cores que nos favorecem, nos tons do verão. Tuuuudo! Confiram.



Parabéns à pedagoga e empresária Maria Helena Barcelos Leite, aniversariante desta quarta, 28, com votos de saúde, alegrias e muiiitas felicidades.

BOTIK

Uma linha de cuidados faciais que chega abrangendo as principais etapas da rotina de skincare, BOTIK. Gente, são dez produtos que auxiliam no preparo e na rotina de cuidados com a pele que vão desde o gel nutritivo de limpeza com vitamina B5, tônico micelar com probióticos, máscara purificante de argila branca, sérum de alta potência com ácido hialurônico, sérum de alta potência ácido kólico, sérum de alta potência peptídios lift, sérum de alta potência vitamina C, creme ácido hialurônico, gel creme ácido hialurônico e creme concentrado com ácido hialurônico + cafeína para área dos olhos. A linha ainda conta com dois kits com os produtos em tamanho reduzido.

ELEIÇÕES 2020

O dia 15 de novembro se aproxima e temos o 1º turno das eleições para escolhermos quem serão nossos representantes municipais. Mais do que nunca estar atentos as nossas escolhas em meio aos impactos da crise causada pela pandemia. Afinal, queremos um município desenvolvido, empreendedor, sustentável e voltado para os interesses da população.

*Não esqueçam! Sua escolha pode interferir nos rumos do nosso munícipio.

VIVAS

Em tempo, Coluna Márcia Abreu registra o niver da jornalista Alex Machado que para comemorar a data, afivelou as malas e embarcou rumo a Campo Grande-MS, onde mora a filhota Bia, que também faz niver no mesmo dia. Vivas em dose dupla.

