Diretor de crédito oferece 5 dicas para autônomos na hora de pedir um empréstimo

A busca por empréstimo cresceu 19% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, segundo dados da Bom Pra Crédito, plataforma de comparação de taxas de crédito. Do total de solicitações, 43% foram realizadas por autônomos, empresários ou profissionais liberais.

Essa parcela da população vem crescendo. O número de pessoas atuando na informalidade no Brasil aumentou de 27,9 milhões de trabalhadores em agosto para 28,4 milhões no início de setembro, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A taxa de informalidade subiu de 34% para 34,6%, no maior patamar desde junho, coincidindo com a redução do valor do auxílio emergencial.

Felipe Lemos, diretor de crédito da fintech, alerta que os autônomos precisam reconhecer sua realidade financeira em caso de necessidade de tomar crédito.

“É essencial ter um planejamento financeiro para evitar situações de risco e crise. Mas, caso não tenha pensado nisso, o empréstimo para autônomo pode ser uma luz no fim do túnel. E e ele será fundamental para ajudar a segurar as pontas e passar pela crise do seu negócio sem maiores prejuízos”, diz Lemos. [Foto de capa: Getty Images]

A dica do especialista é analisar as possibilidades com muita calma e cautela para tomar a melhor decisão. Veja os itens que os autônomos precisam se atentar se precisar de um empréstimo:

1) Comprovação de renda

Muitas pessoas que trabalham por conta acreditam que pode ser difícil pedir empréstimo pelo fato de não possuírem uma renda mensal fixa, mas extratos bancários podem servir como comprovante.

“Com acesso ao extrato bancário é possível fazer análise do perfil financeiro para verificar se há possibilidade de liberar o empréstimo”, explica Lemos.

2) Tipo de empréstimo

O ideal é procurar pelo financiamento que oferece as melhores condições de pagamentos para o perfil financeiro do profissional. De acordo com Lemos, para descobrir se a proposta atende às necessidades, avalie os seguintes pontos:

3) Pesquise taxas

Use a tecnologia a seu favor e use as plataformas digitais e comparadores para pesquisas e, se valer a pena, contratar, o empréstimo. Segundo Lemos, essas empresas podem ser o ponto de partida para encontrar o crédito com as melhores condições de valor, juros e parcelamento.

4) Tamanho da parcela

Procure um empréstimo com parcelas que pesem menos no seu orçamento mensal. Em geral, a sugestão de Lemos é de que esse valor seja de no máximo 30% da sua renda. Contudo, em momentos de maior incerteza, como o atual ele recomenda não assumir compromissos maiores que 15% a 20%.

5) Custo Efetivo Total (CET)

Esse custo é a soma de todas as taxas, tarifas e encargos que os bancos cobram pelo empréstimo. Considere a CET e não a taxa de juros para comparar qual é o empréstimo mais barato, fique de olho.

Empréstimos com garantias para autônomos

O autônomo pode aproveitar algumas modalidades de empréstimo, como os que pedem algum bem como garantia. Como o risco de prejuízo para o credor é baixo, já que existe algo de valor que pode ir parar nas mãos da instituição financeira, caso o empréstimo não seja pago, os juros podem ser menores do que os praticados no mercado. Imóveis e carros podem entrar como garantia.

Cuidado com golpes

Tem sido comum se deparar com aplicativos e sites que prometem dinheiro fácil. Segundo o especialista da fintech, algumas propagandas mencionam a aprovação do crédito depois de um depósito antecipado.

“Cobrança de depósito antecipado é ilegal. Essa abordagem é típica de quem está agindo de forma errada. Nenhuma instituição financeira séria e comprometida com seus clientes pede depósito antecipado, além disso a prática é ilegal. Portanto, evite este tipo de página e não caia neste golpe”, diz Lemos.

