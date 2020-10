Donald Trump vota antecipadamente em eleição presidencial nos EUA

O presidente Donald Trump, candidato à reeleição nos EUA, emitiu seu voto antecipado na manhã deste sábado (24) em um centro eleitoral em West Palm Beach, na Flórida, no início de mais um dia de campanha e a 10 dias das eleições presidenciais. O voto antecipado é permitido em vários estados americanos, e neste ano quase 55 milhões de eleitores do país já o fizeram.

O presidente americano compareceu a uma biblioteca habilitada como seção eleitoral no estado onde tem seu domicílio.

— Votei em um cara chamado Trump — disse sorridente ao sair.

Ao votar, Trump usou máscara, algo que raramente costuma fazer, minimizando o vírus desde o início da crise de saúde e tendo inclusive se infectado com ele.

— Foi uma votação muito segura. Muito mais segura do que enviar correspondência, posso te dizer isso — disse Trump, que insiste, sem evidências, que a votação por correspondência conduz à fraude. — Tudo foi perfeito, muito preciso, de acordo com as regras. Quando você envia sua correspondência, nunca será tão seguro quanto isso.

Em Nova York, longas filas de espera e problemas nas urnas eletrônicas marcaram o primeiro dia de votação antecipada, com muitas pessoas dizendo que compareceram à seção eleitoral por temor de que seus votos não fossem contados se os enviassem pelo correio.

Postura menos agressiva

Depois de votar neste sábado, Trump ainda cumpriu agenda de campanha na Carolina do Norte, Ohio e Wisconsin — todos estados-chave para chegar à presidência.

No último debate da campanha presidencial, ele adotou uma postura menos agressiva do que no debate anterior, em 15 de outubro, embora tenha excedido o rival em mentiras e exageros, segundo as checagens da imprensa americana, incluindo dizer que a pandemia da Covid-19 está diminuindo nos EUA, quando o número de contaminações está voltando a subir.

Sempre que confrontado com temas nos quais se sentia pouco à vontade, o republicano buscou voltar à questão dos negócios no exterior de Hunter Biden, filho do adversário.

No dia seguinte ao debate, Donald Trump foi às ruas e viajou para fazer dois comícios na Flórida, um estado importante para a vitória no Colégio Eleitoral.

Trump disse que pandemia está prestes a acabar, isso no dia em que o número de novos casos, 82 mil, foi o maior desde 16 de julho.

— Não estamos entrando em um inverno sombrio — disse Trump, fazendo menção a uma frase dita por Biden no debate — Estamos entrando na curva final e nos aproximando da luz no fim do túnel.

Ele também atacou, além de Biden, a vice na chapa democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente Barack Obama.

— Ela [Harris] não será sua primeira mulher presidente. Não é como deveria ser. Não devemos ter um socialista [no cargo]. Veja, não vamos ser uma nação socialista. Não vamos ter um presidente socialista, especialmente uma presidente socialista mulher — disse Trump.

Já sobre seu antecessor, o presidente o chamou de Barack Hussein Obama por ao menos três vezes seguidas, dando ênfase ao nome do meio do ex-mandatário. [Capa: Tom Brenner/Reuters]

