É #FAKE mensagem que fala em ‘abono emergencial de Natal’ de R$ 800

Não há qualquer previsão de pagamento extra no fim do ano. Link pode deixar cidadão vulnerável a golpes

Circula nas redes sociais uma mensagem que afirma que o governo federal irá pagar um “abono emergencial de Natal” no valor de R$ 800. É #FAKE.

O Ministério da Cidadania rechaça o anúncio. “A informação é falsa. Tanto na Lei nº 13.982/2020, que instituiu o auxílio emergencial de R$ 600, quando na Medida Provisória nº 1.000/2020, que atribuiu o valor de R$ 300 ao auxílio emergencial, não há qualquer menção a abonos de Natal”, diz nota do ministério, referindo-se ao valor inicial do benefício, pago a pessoas em estado de vulnerabilidade social por conta da pandemia da Covid-19, e o atual.

PUBLICIDADE

A mensagem falsa diz: “Já esta disponível o cadastramento para o abono emergencial de Natal no valor de R$800 por CPF. Cadastramento válido para: beneficiários do auxílio emergencial, Bolsa Família e pensionistas. Cadastramento liberado até o dia 26/10/2020”. Ao fim, aparece um site para se clicar e inserir dados pessoais, que podem ser utilizados de forma indesejada, deixando o cidadão vulnerável a golpes.

O Ministério da Cidadania fez um alerta: “É importante esclarecer que o período de solicitação para receber o auxílio emergencial foi encerrado no dia 2/7/2020. Não há mais como se inscrever para receber o benefício do Auxílio Emergencial do governo federal”. [Capa: Reprodução/CBN]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários