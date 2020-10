Em Tarauacá, “menino da bicicleta” conquista eleitores com sua simplicidade

Em Tarauacá, um candidato a prefeito pouco convencional vem conquistando eleitores com sua simplicidade. Francisco Guimarães Pereira, mais conhecido como R7, faz sua campanha, conversa com eleitores e percorre toda a cidade montado em uma bicicleta.

A magrela faz parte da vida do jornalista há mais de 25 anos. Ele a usa para trabalho, deslocamento e passeio e, por isso, ganhou a alcunha de “o menino da bicicleta”.

“Sempre pedalei e jamais deixarei de pedalar, porque eu gosto. Eu como candidato faço minhas visitas na minha bicicletinha, acordo 4h da manhã e às 5h já saio pra tomar café com as pessoas. Sou um cara popular. Tem bairro aqui que você só consegue entrar se for de bicicleta. Por isso que eu faço a minha campanha pedalando. É meu meio de transporte e ganho o meu pão de cada dia com ela”.

R7 disputa a vaga de prefeito pelo PTB e tem como vice outra que é a cara do povo de Tarauacá, a vendedora de picolé Creuza Viana, que, segundo o candidato, tem história de vida semelhante à da sua mãe, que trabalhou na roça, vendia banana, jerimum e macaxeira.

Por serem candidatos que se identificam com o povo, R7 e Creuza caíram nas graças da população de Tarauacá e são fortes concorrentes das outras cinco chapas que disputam as eleições na cidade.

“O que me levou a ser candidato a prefeito é que, por eu ser jornalista, saio nas ruas todo dia e a população sempre me faz denúncias, reclamam, querem saber pra onde vai o dinheiro que chega e porque Tarauacá nunca vai pra frente, só pra trás”, diz R7.

“Quero ser prefeito para mostrar que Tarauacá há 10 anos vem sendo administrada por gente poderosa e rica. Os pobres vêm sendo tratados como zé ninguém, como nada. Quero dar prioridade as pobres, quero devolver a dignidade à cidade, ao povo da zona rural e urbana”, continua.

Se eleito, seu primeiro ato será uma visita ao governador Gladson Cameli (sem partido) para firmar parcerias para o desenvolvimento da cidade, que, segundo ele, parece ter sido devastada por um tsunami.

“Sou amigo do governador. Vou procurar também o presidente Bolsonaro para pedir ajuda. Depois os senadores. Vamos transformar Tarauacá na princesinha do Acre”.

