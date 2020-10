Everton Goiano não é mais treinador do Atlético Acreano

Com apenas quatro pontos ganhos – quatro empates e uma derrota, o Galo Carijó é o penúltimo colocado na classificação do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D

A derrota no clássico para o Galvez por 3 a 0, ocorrida no último sábado (10), na Arena Acreana, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, custou o emprego do técnico Everton Goiano. Neste domingo (11), a diretoria celeste confirmou o desligamento do profissional. O auxiliar técnico Adriano Louzada pode assumir o cargo, mas teria exigido o fortalecimento do elenco para a sequência da competição e a diretoria não tem como atendê-lo.

A curta passagem do técnico Everton Goiano no comando técnico do Atlético Acreano começou a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Foram três empates e uma derrota – o Galo Carijó estreou empatando fora de casa contra o Ji-Paraná por 1 a 1.

Com apenas quatro pontos ganhos – quatro empates e uma derrota, o Galo Carijó é o penúltimo colocado na classificação do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O próximo compromisso do time celeste ocorre na quarta-feira (14), às 16h de Brasília, no estádio Navegantão, na cidade de Tucuruí, contra o lanterna Independente.

