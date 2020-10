Ex-ministro da Defesa do México é preso a pedido de agência antidrogas dos EUA

Ministro do Exterior do México disse no Twitter que foi informado da detenção pelo embaixador americano em seu país

O ex-ministro da Defesa do México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, que ocupou o cargo durante o governo de Enrique Pena Nieto, foi detidoo no aeroporto de Los Angeles a pedido da Agência de Combate às Drogas dos EUA (DEA, em inglês), segundo fontes diplomáticas mexicanas. Marcelo Ebrard, ministro do Exterior do México, disse no Twitter que foi informado da detenção pelo embaixador americano em seu país, Christopher Landau.

“O cônsul (do México) em Los Angeles vai me informar das acusações nas próximas horas. Vamos oferecer (a Cienfuegos) a assistência consular a que ele tem dinheiro. Vou mantê-los informados”, tuitou Ebrard.

PUBLICIDADE

Fontes diplomáticas mexicanas disseram que Cienfuegos “foi detido no aeroporto de Los Angeles a pedido da DEA”. Informalmente, diplomatas americanos confirmaram que a agências está por trás da captura. Membros da família que viajavam com o ex-ministro já foram liberados.

Diversos integrantes do governo de Pena Nieto e de seu partido foram indiciados em casos de corrupção em alto nível, alguns envolvendo alegações de vínculos com o crime organizado. [Foto de capa: Ronaldo Schemidt/AFP]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários