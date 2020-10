Executores de jovem em Senador Guiomard são condenados a mais de 100 anos

Dos cinco denunciados pela morte do jovem Antônio Abílio Cordeiro. de 25 anos, crime ocorrido em Senador Guiomard, quatro foram condenados.

Somadas as penas totalizam mais de 107 anos de prisão.

A decisão foi do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar.

PUBLICIDADE

A sessão, que durou cerca de 12 horas, foi realizada nesta quarta-feira (14) no Fórum Criminal, já que o Juiz da Comarca de Senador Guiomard pediu o desaforamento do Júri. Ou seja, a transferência para outra região por conta da periculosidade dos réus, o que poderia influenciar na decisão dos jurados.

Os quatro envolvidos foram condenados pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa.

Moises de Freitas Souza, acusado de ser o mandante do crime, recebeu a maior pena: 33 anos 1 mês e 26 dias; Jameson Xavier de Barros Monteiro 28 anos 11 meses e 1 dia; Orleilson do Nascimento Maia 27 anos 3 meses e 18 dias e Eduardo do Vale Souza 19 anos 4 meses e 15 dias.

A vitima Antônio Abílio Cordeiro da Silva foi executada a tiros após ter a casa invadida. O crime aconteceu no dia 13 de agosto de 2017, em Senador Guiomard.

Consta na denúncia que um dos réus suspeitou que Antônio Abílio estava mantendo um relacionamento amoroso com sua namorada. Por esse motivo, o acusado que estava preso mandou executar o jovem. Os quatro réus tiveram as prisões preventivas decretada após o julgamento e não poderão recorrer da sentença em liberdade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários