Homem é preso com mais de 30 papelotes de cocaína em Rio Branco

Um homem identificado como Junior Oliveira da Silva foi preso na noite desta sexta-feira (17), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática II do 3º Batalhão realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo na Rua Lourenço Lopes quando avistaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado pelos policiais.

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Durante a abordagem e a revista pessoal, os militares encontraram com Junior mais de 30 papelotes de uma substância aparentando ser cocaína, já embalados e prontos para comercialização.

Após receber voz de prisão, o suspeito alegou que a droga seria para consumo próprio. No entanto, segundo a polícia, tanto a quantidade quanto a forma de acondicionamento do entorpecente caracterizam o crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, Junior Oliveira da Silva foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com o material apreendido, onde ficou à disposição da Justiça.