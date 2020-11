Família de Priscila Belfort desmente boato de que ela teria sido encontrada

Rumor surgiu após internauta postar foto de mulher que se parecia com a irmã do lutador Vitor Belfort

A família de Priscila Belfort desmentiu o boato de que ela teria sido encontrada. O rumor foi compartilhado nas redes sociais nesta semana após um internauta postar a foto de uma mulher que se parecia com a irmã do lutador Vitor Belfort, desaparecida desde 2004. Segundo Jovita, mãe de Priscila, ela conversou com o autor da imagem e constatou que a mulher não era sua filha. A idade foi um fator determinante para a conclusão.

“Há quatro dias entrei em contato com o autor da foto. A foto foi tirada em Cotia (SP). O autor da foto foi muito sincero. A moça tomou um suco e conversou um pouco, meio desencontrada, mas foi logo embora e ainda não retornou ao local. Realmente ela lembra um pouco, mas tem muitos pontos diferentes da Priscila. Eu e minha família conversamos, analisamos e infelizmente temos a certeza de que não é Priscila. Até porque hoje Priscila tem 45 anos, indo para 46 anos, e a moça não tem esta idade”, explicou Jovita em postagem no Instagram.

Ativista pela causa dos desaparecidos, Jovita agradeceu a “atenção, o carinho e a força” de todos que a procuraram para divulgar a informação. Ela alertou quais os procedimentos devem ser seguidos no caso de encontrar alguém na mesma situação que a mulher da foto.

“Outra família está à procura dela. O que fazer nesses casos: chamar a polícia ou levar até uma delegacia para registrar impressões digitais e saber se a pessoa é considerada desaparecida. Há dois anos aconteceu a mesma coisa em Santos e a moça que pensaram que poderia ser a Priscila foi levada para uma delegacia. Lá foi identificada e voltou para a família”, ressaltou.

A polícia do Rio trabalha com a hipótese de que Priscila teria sido sequestrada e morta por traficantes no Morro da Providência, no Centro do Rio. O corpo, porém, nunca foi encontrado. [Capa: Reprodução/Instagram]

