Fieac entrega centenas de livros doados por colaboradores à campanha do MPAC

Em apoio à campanha do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, entregou 430 livros arrecadados entre os colaboradores do Sistema Indústria (Fieac, IEL, Sesi e Senai) aos representantes do órgão, na segunda-feira (26). Os temas das publicações variam de literatura infantil, didática, artes e best sellers internacionais.

De acordo com a iniciativa da MPAC, as doações beneficiarão a escola Frei Heitor Maria Turrini, na Cidade do Povo, com o objetivo de estruturar uma biblioteca para os alunos da instituição.

PUBLICIDADE

“Nós louvamos o Ministério Público com essa atitude tão nobre e gostaríamos que não parasse por aqui. Espero que tenhamos outros momentos como este. As crianças de lá estão muito expostas às mazelas sociais, portanto isto é o mínimo que podemos fazer. O Ministério Público pode sempre contar com a gente, a nossa parceria é 24 horas”, parabenizou Adriano.

A promotora de Justiça, Diana Tabalipa Pimentel, explicou que o órgão está desenvolvendo um trabalho com os professores e alunos da escola Frei Heitor Maria Turrini, promovendo a disseminação da cultura da pacificação, da redução de litígios, do fortalecimento social e do estímulo às soluções consensuais, por meio da mediação.

“Quero agradecer especialmente o carinho com que os colaboradores do Sistema Fieac trataram essa campanha: muitos compraram livros novos, outros doaram livros de que mais gostavam. Eu acredito que nós faremos a diferença na vida dessas crianças”, enfatizou.

Para a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane Rodrigues, as palavras para a Fieac são sempre de agradecimento. “Por essa parceria constante, que não nos falta. Se conseguimos fazer algo dentro do que nos propusemos a fazer socialmente, isso se deve a essa parceria, pois vocês sempre abraçam as nossas iniciativas”, elogiou.

Em nome da comunidade, o coordenador de ensino da escola, José Valcleci Carvalho, afirma que a mudança na realidade dos alunos virá por meio da leitura. “Nossa comunidade é realmente carente, estamos tentando fazer a nossa parte e o pouco que conseguirmos, já será um grande feito. Por isso, queremos muito agradecer por esse trabalho que está sendo realizado conosco”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários