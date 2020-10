Gladson publica exoneração e nomeação em diretorias do Acreprevidência e Imac

O governador Gladson Cameli já publicou uma nova exoneração no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (1) e outra nomeação.

Ambas as publicações se tratam de cargos de diretoria no Instituto Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) e Instituto de Meio Ambiente e Análises Climáticas do Acre (Imac).

Livio Veras foi exonerado do cargo de diretor do Acreprevidência. Não se sabe até o momento quem assumirá. Já Adelaide de Fátima Gonçalves de Oliveira, assume a diretoria do Imac.

Confira mais informações no DOE.

