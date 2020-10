Gladson realizará recadastramento para identificar ‘fantasmas’ e enxugar folha de pagamento do governo

Números mostram que o Acre gasta com pagamentos de servidores o valor de R$ 2,9 bilhões por ano

Informações repassadas ao ContilNet neste fim de semana dão conta de que o governador Gladson Cameli (sem partido) deverá realizar um pente fino na administração pública. Conforme apurado, o governo realizará um recadastramento em todos os órgãos do Estado.

Fontes do Palácio Rio Branco disseram que a folha de pagamento está causando graves problemas aos cofres públicos. Além dos gastos com servidores, muitos não estão atuando em seus locais de trabalho.

Na lista de recadastramento, poderão perder os cargos, médicos, enfermeiros, analistas, agentes administrativos, apadrinhados políticos, dentre outros.

Em uma reunião à portas fechadas, a ordem dada por Cameli à equipe de governo foi dura, mas direta. “Identifiquem quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Não é justo que quem não trabalha receba no fim do mês nas costas de quem está na ponta ralando todos os dias”, disse o chefe do executivo.

Os números mostram que o Acre gasta com pagamentos de servidores o valor de R$ 2,9 bilhões por ano.

