Gravações, caminhadas e reuniões marcam agenda de candidatos em Rio Branco nesta segunda

Os candidatos à prefeitura de Rio Branco divulgaram a agenda de campanha desta segunda-feira (12). A candidata à reeleição Socorro Neri (PSB), não enviou a agenda à reportagem.

Veja as atividades completas

O candidato Minoru Kinpara (PSDB) realizará gravação de programa para TV; reunião com equipe de campanha; reunião no Tucumã 2; reunião no Bairro Calafate.

O candidato Jarbas Soster (Avante) fará caminhada com lideranças no Manoel Julião, reunião com lideranças no Cadeia Velha, caminhada no Mercado Elias Mansour, reunião no Portal da Amazônia e Rosa Linda.

Tião Bocalom (Progressistas) terá reunião com empresários; reunião com Pastores; gravação na Produtora; reunião com empresários; bandeiraço da Juventude 11; reunião com lideranças e empresários.

O candidato Daniel Zen (PT) inicia o dia visitando a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Branco (Projeto Catar). O candidato segue, à tarde, em agenda com vice Cláudio Ezequiel, no Mercado do Bosque e comércios da Antônio da Rocha Viana.

O candidato Jamyl Asfury (PSC) realizará visitas em empresas e reunião nos bairros Montanhês e Caladinho.

O candidato Roberto Duarte (MDB) terá gravação de material da campanha; reunião de alinhamento e planejamento de campanha; reunião com apoiadores no bairro Habitasa; visita com candidato a vereador no Ilson Ribeiro; reunião com apoiadores no São Francisco; visita com candidato a vereador no bairro Bahia Nova, ramal do Mutum e Aviário; visitas com candidatos a vereador no Calafate e no MDB.

