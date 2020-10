Homem pula em açude, sofre parada cardíaca e é levado ao PS em estado grave

Marcelo dos Santos, 34 anos, foi vítima de afogamento em um açude, na tarde deste domingo (4), no Ramal do Itucumã, na curva do Tucumã, na rodovia Ac-40, na região do bairro Santa Maria, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Marcelo estava com amigos em uma confraternização, quando foi tomar banho no açude, mas não percebeu que o ponto em que iria pular era raso. Ao se jogar na água, a vítima bateu a cabeça contra o fundo do açude.

O homem ficou desacordado dentro do açude por cerca de 10 minutos. Após ver que Marcelo não voltava para a superfície, amigos foram entraram no açude, resgataram o homem e fizeram massagem cardíaca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que a vítima sofreu uma parada cardíaca. Os socorristas ainda levaram 15 minutos para reanimar o homem.

A equipe da unidade do Samu encaminhou Marcelo ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. A suspeita é que além da parada cardíaca e de ter ficado muito tempo submerso, a vítima também tenha lesionado a coluna vertebral.

