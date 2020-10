Homem que estava desaparecido em mata é encontrado por familiares no interior do AC

O homem tinha saído do bairro do Remanso, onde reside, para fazer um trabalho plantando manivas

O cruzeirense Antônio Sisnando da Silva Pimentel, de 28 anos de idade, estava desaparecido desde o último dia 19 deste mês de outubro. Ele foi encontrado em uma região de mata nas proximidades de um igarapé, em estado de choque e com o físico bastante debilitado. As buscas estavam sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros do município de Cruzeiro do Sul e por familiares.

A família informou que como ele se encontra muito fraco, não teve ainda condições de falar para explicar o que realmente aconteceu. Segundo relatos, o homem havia ingerido uma medicação e após algum tempo teve alucinações em que via um indivíduo tentando matá-lo.

O homem tinha saído do bairro do Remanso, onde reside, para fazer um trabalho plantando manivas no Ramal do Tarci, ligado ao Ramal 3 na BR 364. A equipe jornalística aguarda mais informações.

