MC Binn desativa perfil nas redes sociais após ataques gordofóbicos

MC Binn resolveu desativar o perfil que tinha na plataforma X, o antigo Twitter, e no Instagram após receber ataques gordofóbicos de alguns internautas. O cantor disse que tem vontade de se manter cada vez mais longe das redes.

“Não precisam vir fazer bullying com meu corpo ou beleza para defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha, fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade”, desabafou o cantor.