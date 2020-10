Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Novo projeto ganhará forma nesta semana. Bom período para firmar contratos e reformular a rotina. A vida social estará agitada com atividades de grupo e mudanças de ambiente. Bom para investir em novas amizades e associações, desenvolver ideias e brilhar em reuniões ou entrevistas. Amor com clima carinhoso e cumplicidade. Aprofunde a relação com os filhos.