“Ibama não atrapalha mais. Por isso o Ricardo Salles apanha”, diz Bolsonaro

Presidente reafirmou apoio ao ministro do Meio Ambiente em sua live no Facebook nesta quinta-feira

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta quinta-feira (1º) seu total apoio ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticado no Brasil e no mundo pelo descontrole em incêndios florestais e por tentar “passar a boiada” nas regras ambientais.

“O Ibama não atrapalha mais [o trabalhador]. Por isso que o Ricardo Salles apanha. Tem que multar? Vai multar. Mas o primeiro movimento tem que ser advertir”, defendeu Bolsonaro.

De volta de São José do Egito (PE), onde foi inaugurar uma obra de distribuição de água, o presidente realiza sua tradicional transmissão das quintas-feiras pelo Facebook.

A última edição atrasou um pouco porque Bolsonaro fez uma parada em Queimadas, na Paraíba, para lanchar e conversar de perto com apoiadores. Nas duas cidades o presidente desfilou nas ruas e provocou comoção. Campina Grande (PB) também esteve no roteiro.

“Tô muito feliz com essas viagens, e elas vão continuar”, disse Bolsonaro na live. Ele aproveitou um elogio do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao Ibama, que estaria liberando rapidamente as licenças ambientas para obras federais como estradas.

