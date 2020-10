Incêndio atinge hospital no RJ e 200 pacientes resgatados ficam na rua e dentro de galpão

Incêndio em hospital em 2019 matou 25 pacientes

Em setembro de 2019, um incêndio atingiu o Hospital Badim, no Maracanã, Zona Norte do Rio, e causou a morte de 25 pacientes. Nenhuma morte se deu por queimadura, a maioria ocorreu por inalação de fumaça e por complicações devido ao desligamento de aparelhos após a falta de energia no prédio.

Em novembro do ano passado, houve um princípio de incêndio no Hospital Balbino, em Olaria, também na Zona Norte. O fogo teria começado no sétimo andar do hospital, em uma sala administrativa onde não havia pacientes, e foi rapidamente controlado.

Este ano, por duas vezes pacientes levaram um susto no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Na madrugada de 1º de outubro, um curto-circuito no quadro de disjuntores causou um princípio de incêndio, que foi controlado pelos funcionários da unidade, antes mesmo da chegada dos bombeiros.