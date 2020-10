Inscrições para concurso do Conselho Regional de Serviço Social vão até 9 de novembro

O processo seletivo do Conselho Regional de Serviço Social no Acre (Cress/AC) visa ocupar cinco vagas de nível superior para atuação do cargo de agente fiscal (sendo uma imediatas e o restante para formação de cadastro reserva). Para se inscrever, necessário possuir graduação em serviço social e registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Serviço Social.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, durante o período de 27 de agosto, a partir das 10h, ao dia 9 de novembro, tendo encerramento às 23h59. A isenção da taxa de R$ 65 poderá ser solicitada de 27 de agosto a 2 de setembro.

Os candidatos selecionados atuarão em uma jornada de trabalho de 30h semanais para um salário mensal de R$ 2.507,98, mais benefícios.

Segundo o edital, a seleção contará com uma prova objetiva de conhecimentos básicos, complementares e específicos. A prova será aplicada dia 6 de dezembro, tendo duração de três horas e 30 minutos.

O prazo de validade deste certame é de dois anos, que começarão a ser contados a partir da divulgação do resultado final.

Veja o edital na íntegra.

