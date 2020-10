Leo de Brito e Pedro Longo são diplomados deputados federal e estadual pelo TRE

Após cassação dos mandatos dos deputados federal Manoel Marcus e estadual Juliana Rodrigues, ambos do Republicanos, Leo de Brito (PT) e Pedro Longo (PV) tomaram posse das vagas na tarde desta sexta-feira (2), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Participaram do ato solene a desembargadora-presidente Denise Bonfim, o vice-presidente e corregedor do TRE-AC, Luis Camolez, o juiz-auxiliar da Presidência da Corte, Lois Arruda, e o procurador Regional Eleitoral, Vitor Hugo.

Os votos dos parlamentares cassados por abuso de poder econômico e uso indevido de verbas do fundo partidário foram anulados após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana retrasada e com isso foi feita a recontagem da votação.

Após processo que durou mais de uma semana, o TRE-AC finalmente concluiu, nesta sexta, a recontagem dos votos e anunciou o resultado, que já era esperado por ambos os políticos e seus respectivos partidos.

Tanto Brito quanto Longo são formados em Direito e professores da Universidade Federal do Acre (Ufac). O primeiro foi deputado federal pelo PT na legislatura passada e o segundo, advogado e juiz aposentado, além de diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

(Foto: Ascom TRE-AC)

