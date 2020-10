Lexa é assaltada por bandidos armados, perde bens e aparece aos prantos em vídeo

Uma das cantoras de funk mais famosas do Brasil, Lexa foi assaltada na noite desta segunda-feira (12) quando deixava o trabalho. Ela estava saindo dos estúdios do TVZ, programa exibido pelo Mulltishow, quando foi surpreendida por dois criminosos armados que a abordaram e levaram seus pertences.

Lexa estava no momento no carro da equipe junta a funcionários da emissora seguindo em direção ao poline Space, que fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os outros ocupantes do veículo que estavam com ela também foram assaltados e a cantora acabou perdendo bolsa com documentos e seu celular.

Em seu perfil no Instagram, Lexa apareceu aos prantos em vídeo e contou tudo para os seus seguidores, já justificando um possível sumiço. “Gente, eu acabei de ser roubada, mas eu estou bem. Eu só tô nervosa, mas só pra vocês saberem, porque se eu tiver sumida eu só sumi um pouco”, disse a cantora durante o desabafo.

Momento delicado

A assessoria de imprensa de Lexa também confirmou o terrível acontecido com ela para a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. “Na noite desta segunda-feira, 12, a cantora Lexa foi assaltada na Av. das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste no Rio de Janeiro”, esclareceu o setor responsável sobre a artista.

Lexa em apuros

“Lexa havia deixado os estúdios da Globosat, onde grava o “TVZ Temporada Lexa”, e se dirigia para o Popline Space, no shopping Via Parque, na Barra, quando o bandido puxou o celular de dentro do veículo que ela estava. A cantora encontra se bem fisicamente, apenas abalada emocionalmente pelo ocorrido”, disse ainda a nota.

