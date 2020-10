Mais de 90% das pessoas infectadas pelo coronavírus no Acre estão curadas

Mesmo com 29.050 pessoas infectadas pelo coronavírus no Acre, mais de 903% já estão curadas do vírus, é o que diz o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Ao todo, são 27.176 que estão livres da doença no Acre, enquanto 1874 aguardam alta médica.

No Estado, até o momento, são 75.319 casos notificados, tendo sido 46.269 (61,4%) casos descartados, 29.050 (38,6%) confirmados .

Atualmente o Acre tem o registro de 674 óbitos por covid-19, que ocorreram entre os dias 6 de abril a 09 de outubro.

