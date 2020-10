Major Rocha aparece sorrindo em foto mostrando nádegas de Ulysses em TV

Uma foto que circula nas redes sociais mostra o vice governador Major Rocha (PSL) sentado e sorrindo em frente a uma TV com a imagem projetada das nádegas do coronel Ulysses Araújo, do mesmo partido.

A segunda foi compartilhada por Ulysses em suas redes sociais, quando o político se submeteu a procedimentos estéticos no interior de São Paulo.

Nossa reportagem entrou em contato com o assessor de Rocha, sargento Isaque, que disse que a foto é uma montagem.

A polêmica surgiu após a decisão de Ulysses de apoiar a candidatura de Socorro Neri à Prefeitura de Rio Branco, nesta quarta-feira (21).

