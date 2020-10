Major Rocha será investigado pelo MPAC por suposta prática de abuso de poder

Saiu no Diário Oficial do Ministério Público Estado do Acre (MPAC), nesta segunda-feira (5), uma investigação contra o vice-governador Major Rocha (PSDB), por abuso de poder.

Ele teria inocentado a policial militar Raquel Santos de Souza, quando ocupava o cargo de governador em exercício, 25 de maio de 2020, e anulou as punições dadas à agente por meio de uma publicação no Diário Oficial, sem apresentar justificativas.

A denúncia foi feita pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

O inquérito será guiado pela titular da promotoria de Patrimônio Público, Myrna Mendonza.

“A decisão de anular as punições a Raquel teriam sido destituídas de requisito legais que constituem pressupostos necessários estabelecidos para sua existência e validade, desprovido de prévio e/ou concomitante Processo Administrativo, preconizado, legalmente, como sustentáculo de anulação por parte da Administração Pública”, diz um trecho do documento.

