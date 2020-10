Marido escolhe ContilNet para homenagear esposa após casamento no Acre

Maysa Oliveira de Abreu é leitora assídua do ContilNet. Seu esposo, Acelon da Silva Dias, sabendo da preferência da mulher, resolveu preparar esta surpresa de casamento para ela.

Este portal agradece a oportunidade de fazer parte de um momento tão importante para o casal de leitores e deseja muito amor, sucesso e felicidade! Viva os noivos!

Enlace Matrimonial

No dia 26 de setembro de 2020 ocorreu o enlace matrimonial de Maysa Oliveira de Abreu e Acelon da Silva Dias. Ela é médica e filha de Felix Almeida de Abreu e de Sonia Maria Oliveira de Abreu. Ele é bacharel em direito e filho de Ancelio Santos Dias e de Sandra Eugênio da Silva Dias.

A solenidade de casamento foi realizada na Primeira Igreja Batista Regular do Acre, situada em Rio Branco. Contou com a presença de familiares, líderes religiosos e alguns amigos do casal.

Foi um evento impecável, bem organizado, marcado por muito romantismo e bom gosto. Teve momentos de emoções, sobretudo durante a entrada da noiva ao som da marcha nupcial, o momento do sim no altar, a troca de alianças e os votos apaixonados. A recepção também não deixou a desejar, contando com momentos de discursos emocionados dos pais do casal, familiares e amigos desejando votos de felicidades aos noivos.

Em obediência às normas sanitárias estabelecidas pelos poderes públicos Estadual e Municipal no combate à COVID-19, foram utilizadas máscaras, álcool em gel, reduzido o número de convidados e respeitado o distanciamento.

Ao novo casal, desejamos muitas felicidades!

