Opinião: Usuários das redes podem ficar viciados como dependentes químicos

Meghan Markle acredita que usuários das redes sociais podem ficar viciados como dependentes químicos. A afirmação ocorreu durante um encontro virtual promovido pela revista Fortune, intitulado ‘Próxima Geração das Mulheres Mais Poderosas’.

Segundo a ex-atriz, as pessoas se tornaram obcecadas pelas redes sociais, e esse fato as coloca no mesmo patamar de um usuário de drogas.

“Tenho muitas preocupações com as pessoas que se tornaram obcecadas por isso, e faz parte da nossa cultura diária”, diz Meghan, que abandonou todas as redes sociais em 2018, após o noivado com o príncipe Harry ser anunciado. [Foto de capa: Reprodução/Instagram]

