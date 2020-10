Meteoro cruza o céu do Ceará e assusta moradores

O fenômeno foi visto ao sul de Fortaleza, próximo à região do Maciço de Baturité, deslocando-se no sentido noroeste

Barulhos fortes, acompanhados de tremores de terra e um clarão no céu assustaram os moradores da região do Maciço do Baturité, no sul de Fortaleza (CE), na manhã de sábado (10/10). Trata-se de um meteoro de dimensões ainda desconhecidas, cuja passagem pela capital foi registrada pelo satélite meteorológico GOES-16, geoestacionário a 36 mil km de altitude da Terra.

De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o satélite registra energia de fenômenos como relâmpagos, por exemplo. Como não houve nenhuma tempestade, a única explicação para a energia capturada é a entrada de um bólido.

O termo é utilizado para designar um grande meteoro, que explode gerando luz brilhante, com magnitude a partir de -4. Quanto mais negativo o número, mais luminoso.

Nas redes sociais, moradores da região relataram o episódio com curiosidade. “Sabe dizer se um clarão e um barulho ouvido hoje no interior do Ceará foi um meteoro? (Eu vi) tipo uma bola de fogo no céu e um barulho muito alto. Moro na cidade de Canindé”, relatou uma moradora da região ao perfil da Bramon, no Instagram.

“Sou de Maranguape, Ceará. Eu e minha família ouvimos um barulho que durou entre 10 e 15s, parecia um trovão. Minha irmã disse que sentiu as paredes tremerem”, comentou outra.

Infelizmente, não há imagens do bólido cruzando o céu do Maciço de Baturité. A população pode contribuir com o trabalho da equipe do Brazilian Meteor Observation Network, enviando imagens, vídeos e relatos no site do observatório.

