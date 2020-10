Michele Bolsonaro destaca campanha de primeira-dama do AC contra câncer de mama

A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, elogiou o vídeo postado no Instagram de Ana Paula Cameli pela acessibilidade. “Adorei a acessibilidade do vídeo. Parabéns @aninhacorreias”, escreveu.

Ana Paula Cameli respondeu Michelle Bolsonaro destacando a admiração pelo trabalho realizado pela primeira-dama do Brasil pelo modo como ela tem influenciado o governo federal em projetos que envolvem pessoas com deficiência.

“Obrigada, primeira-dama! Que bom que você gostou! Juntas pela saúde das nossas mulheres com acessibilidade”, respondeu no Instagram, Ana Paula Cameli.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro tem conseguido emplacar várias medidas inclusivas na gestão do marido, o presidente Jair Bolsonaro. Defensora de causas sociais, especialmente às dos surdos, ela atua em projetos que envolvem deficientes e trabalho voluntário. Atualmente, preside o conselho do Programa Pátria Voluntária.

Autodidata na Língua Brasileira de Sinais, na posse presidencial, ela quebrou o protocolo ao fazer um discurso em Libras. A tradução simultânea para surdos nos eventos do governo federal e nas transmissões ao vivo do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais também atende a uma recomendação da primeira-dama.

Neste mês de outubro Michelle Bolsonaro tem evidenciado o trabalho dos profissionais de medicina a necessidade do trabalho voluntário e das organizações como a rede feminina de combate ao câncer.

Sobre o câncer de mama

O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns, segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA. Ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos das moléculas de DNA, causando uma multiplicação das células anormais que geram o cisto.

A importância da mamografia

Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemente aumenta significantemente as chances de cura, 95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) das 11,5 milhões de mamografias que deveriam ter sido realizadas no ano passado, apenas 2,7 milhões foram feitas. A diminuição acentuada do exame é um fator de risco para milhares de mulheres e um alerta para a importância da campanha.

Campanha ressalta importância da prevenção e autoexame

Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente, com objetivo de alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

No Brasil, a comemoração foi instituída pela Lei nº 13.733/2018. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Com esse intuito a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, compartilhou em suas redes sociais um vídeo ressaltando a importância da prevenção ao câncer de mama, neste sábado, 10.

Na mensagem, a primeira-dama fala para as acreanas sobre a importância do diagnóstico precoce. “Acreanas, estamos no Outubro Rosa, mês dedicado a reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Fique atenta aos sinais e, em caso de alteração nas mamas, procure uma unidade de saúde mais próxima de você. Cuidar de si, é viver o melhor da vida”, explicitou no vídeo, Ana Paula Cameli.

Além de encorajar mulheres a realizarem seus exames, o vídeo traz a inclusão e acessibilidade, um recurso facilitador com intérprete em Libras e legenda para que a mensagem chegue clara para as pessoas com deficiência auditiva.

