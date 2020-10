Ministro do TSE decide pela cassação do deputado Josa da Farmácia em Rio Branco

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, negou nesta quarta-feira (14) seguimento ao recurso interposto pela defesa do deputado estadual Josa da Farmácia (Podemos) que visava anular uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Acre que em maio de 2019 cassou o mandato do parlamentar por compra de votos nas eleições de 2018.

O magistrado decidiu que os votos obtidos pelo político sejam anulados e que o caso não seja analisado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral composto por mais 6 ministros.

A decisão ainda cabe recurso da defesa de Josa, que deverá entrar com um agravo de instrumento pedindo que o caso seja levado ao colegiado de magistrados para ganhar mais tempo.

Josa faz parte da coligação que elegeu a ex-deputada Doutora Juliana (PRB).

O parlamentar pode perder sua cadeira ainda este ano ou em 2021, dependendo da decisão da justiça.

Com informações do AC24Horas.

