Ministro Onyx Lorenzoni anuncia R$ 1 milhão para aquisição de alimentos no Acre

O ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni veio a Rio Branco nesta segunda-feira (19) para anunciar o repasse de mais R$ 1 milhão para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no estado.

O termo de adesão foi assinado pela manhã, no auditório da Biblioteca Pública do Acre, no Centro. O ministro veio ao estado a convite do senador Márcio Bittar (MDB), que também participou da agenda, ao lado do governador Gladson Cameli (sem partido) e outras autoridades locais.

A ideia do PAA é promover o acesso à alimentação e incentivar a produção de alimentos dos agricultores familiares. O governo do Acre, através da Secretaria de Produção e Agropecuária (Sepa), compra dos produtores rurais, sem licitação, itens alimentares e distribuem a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Cerca de 600 pequenos produtores serão beneficiados com o valor. Cada um receberá por volta de R$ 1.500 para produzir. Além disso, serão doados mais de 1,3 mil toneladas de comida que vai atender 41 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações acontecem em 11 cidades locais.

Ao todo, só em 2020, o Acre já recebeu R$ 5,2 milhões do programa.

“Essa é a ponte do bem e da solidariedade entre os agricultores e aqueles que mais precisam. É uma ação completamente descentralizada, porque o dinheiro vai direto para a conta do produtor”, destacou o ministro.

Gladson Cameli agradeceu a vinda de Lorenzoni. “O mínimo que posso fazer é dizer obrigado. É muito importante para o Acre receber a visita de um ministro que tem uma grande influência junto ao presidente Bolsonaro”.

“Estou empregando um esforço para trazer sempre um representante do governo federal para criarmos uma relação mais fraterna e de amizade”, destacou o senador Márcio Bittar, que no mês passado trouxe ao Acre os titulares dos ministérios das Relações Exteriores e Desenvolvimento Regional.

