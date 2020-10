Na China, homens mudam prédio de 7mil toneladas de lugar; assista

Em Xangai , na China , um prédio de 85 anos e que pesa 7 mil toneladas foi mudado de lugar. Isso aconteceu com a ajuda de pernas robóticas , que foram instaladas na base do edifício. A estrutura percorreu 60 metros em 18 dias, entre os meses de setembro e outubro. As informações são do G1.

Segundo o portal, o prédio abrigava uma escola primária, que precisou ser movida para dar lugar a um moderno centro comercial, previsto para ficar pronto em 2023. Como não queriam demolir o edifício construído em 1935, as autoridades resolveram mudá-lo de posição. PUBLICIDADE Desse modo, os operários responsáveis instalaram cerca de 200 suportes na base da estruta, que se moviam alternadamente. No vídeo, é possível ver o movimento do prédio, dando a impressão de que ele estava caminhando. De acordo com a emissora chinesa CGTN, os prédios desse tipo são movidos por uma espécie de trilhos, geralmente. No entanto, como não era possível utilizar esse método, os engenheiros decidiram aplicar a técnica que se assemelha a uma caminhada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários