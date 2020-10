No Acre, deputado é barrado na fila de banco na Estação Experimental

O deputado estadual Chico Viga (Podemos) disse na sessão desta quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que foi barrado ao tentar entrar em uma agência bancária localizada na Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo ele, um segurança da empresa Protege perguntou, na porta giratória, o que o parlamentar faria na agência. Viga informou apenas que conversaria com a gerente e depois iria ao caixa físico. O agente teria pedido mais detalhes ao deputado, que se negou a dizer e, por isso, teve a entrada barrada, segundo o político.

“Ele queria entrar no detalhe do que eu iria fazer lá dentro. Isso é sigilo bancário. Segurança da Protege não são funcionários do banco, eles não sabem se eu disser um assunto que eu vou tratar no caixa. Não é o serviço deles fazer isso”.

O parlamentar disse que ficou na fila normalmente antes de ser barrado. “Fiz tudo direitinho. Acho que ele não sabia nem que eu era deputado – e eu não iria colocar isso. Tem que tomar uma providência pra que isso não aconteça com outra pessoa. Eles não são delegados pra tá investigando a vida pessoal minha e nem de ninguém. Isso é serviço para funcionário do banco”.

